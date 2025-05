La musica segno di pace Torna Ravenna Festival Riccardo Muti | Cantare è proprio di chi ama

La musica torna a far vibrare Ravenna Festival, con Riccardo Muti pronto a guidare un messaggio universale di pace e unità. In un'epoca segnata da divisioni, l'orchestra diventa simbolo di comunità, dove ogni strumento contribuisce a un'armonia collettiva. "Cantare è proprio di chi ama", dice il Maestro, invitandoci a riflettere su quanto sia fondamentale unirci per costruire un mondo migliore. Non perdere l'occasione di vivere questa magica esperienza!

di Stefano Marchetti Esiste un’armonia suprema a cui tutti noi dovremmo aspirare. Come quella di un’orchestra dove ogni musicista partecipa alla costruzione del bello, o di un coro in cui mille voci diventano una. "L’orchestra è il sinonimo della società – ha detto il Maestro Riccardo Muti –. Ci sono i violini, ci sono i violoncelli, le viole, i contrabbassi, i flauti, gli oboi, i tromboni: ognuno di loro, spesso, ha parti completamente diverse ma devono concorrere tutti, pur avendo frasi diverse, a un unico bene", quell’Armonia che, nei nostri tempi, potremmo tradurre con un’altra parola, tanto desiderata e tanto necessaria: Pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La musica, segno di pace. Torna Ravenna Festival. Riccardo Muti: "Cantare è proprio di chi ama"

Istituto Giovanni Cena: doppia intitolazione nel segno della musica

Sabato 24 maggio, l’Istituto Giovanni Cena celebrerà una doppia intitolazione dedicata alla musica, con un intenso programma presso la sede di via Lepanto.

Cerca Video su questo argomento: Musica Segno Pace Torna Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La musica, segno di pace. Torna Ravenna Festival. Riccardo Muti: Cantare è proprio di chi ama; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 23 al 25 maggio: tutti gli eventi; Sport, musica e laboratori: a Roselle si celebra la pace con Run4Unity; Con il Cuore Tutte le star in diretta da Assisi. 🔗Ne parlano su altre fonti

A Bari torna la Festa dei Popoli nel segno della pace

Da msn.com: (ANSA) - BARI, 12 MAG - Quattro giornate di festa, dal 22 al 25 maggio prossimi, nel segno della pace con eventi gratuiti di musica ... tra popoli e culture, che torna nel giardino Princigalli ...

Torna il Premio De Filippo: a Torre si seminano “Pace, amore e poesia”

Riporta msn.com: Pace, amore e poesia in scena in un sabato di primavera: all’IC Don Bosco – D’Assisi, l’evento di presentazione del “Premio Fratelli De Filippo” diventa una mini kermesse di musica e versi. “Pace, amo ...

Torna ’Musica per la pace’. Siena e Kiev, unioni di voci

Segnala lanazione.it: Ancora un evento straordinario nel Duomo di Siena. Sabato 23 torna infatti ‘Musica per la pace’ con la partecipazione dei Coristi dell’Opera Nazionale dell’Ucraina per ‘Siena e Kiev in ...