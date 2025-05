La musica contemporanea incontra la fotografia | Ensemble Theia in concerto a Palazzo Fruscione

La musica contemporanea si fa arte visiva: sabato 31 maggio, Palazzo Fruscione a Salerno ospiterà l'Ensemble Theia con “Prospettive Sonore”. Un connubio unico che esplora l'interazione tra suono e immagine, in linea con un trend crescente che celebra le forme d’arte multidisciplinari. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza immersiva e gratuita nel cuore della cultura contemporanea! Lasciati sorprendere!

Nell’ambito della IX edizione de “I Racconti del Contemporaneo”, sabato 31 maggio alle 20:30, gli spazi di Palazzo Fruscione a Salerno ospiteranno l’Ensemble Theia per il concerto “Prospettive Sonore”. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione Tempi Moderni, guidata da Marco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La musica contemporanea incontra la fotografia: Ensemble Theia in concerto a Palazzo Fruscione

