la musa dei bueno una mostra a fiesole sulla modella e sposa

La mostra "La musa dei Bueno" a Fiesole svela il legame indissolubile tra artisti e le loro muse, un tema che attraversa epoche e stili. Evelina Hay, giovane modella e sposa, incarna questa connessione profonda, dando vita a opere che trascendono il semplice ritratto. In un'epoca in cui l’arte riscopre la femminilità , ogni visitatore avrà l’opportunità di esplorare universi creativi unici, dove l’ispirazione prende

Quanto devono gli artisti alle loro muse? Spesso non è solo un legame estetico, ma un avvicinamento profondo all'immaginario femminile, che apre le porte a più universi. Fu così anche con Evelina Hay, una ragazzina, figlia di un aristocratico scozzese trapiantato a Firenze che, intorno al 1945, in via di Camerata a Fiesole si trovò come vicini di casa i fratelli ed artisti spagnoli naturalizzati italiani, Antonio e Xavier Bueno. Ne fecero la loro modella per innumerevoli dipinti e disegni. Ma Antonio andò oltre e la sposò giovanissima. È dedicata proprio a questa fanciulla la mostra "Evelina Bueno.

Il Comune di Fiesole, in collaborazione con l’Associazione Culturale Bueno, la Fondazione Conti e Propilei Srl, presenta “Evelina Bueno.

