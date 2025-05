La mossa di Renzi e Calenda per scippare i riformisti a Schlein e il Pd

Matteo Renzi e Carlo Calenda puntano a ‘scippare’ i riformisti a Elly Schlein e al PD, in un contesto politico sempre più frizzante. Mentre i riflettori sono puntati su Gaza, le elezioni referendarie dell’8 e 9 giugno si avvicinano in un clima di alleanze inaspettate. Sarà un test cruciale per il futuro della sinistra italiana? La strategia del “tutti insieme” può davvero funzionare? Scopriamo come si muovono i protagon

Un po' come il Quarto Stato, però con la kefiah al collo. Tutti insieme appassionatamente per Gaza, senza perdere di vista i referendum dell'8 e 9 giugno. All'insegna di «una mano lava l'altra, tutto fa brodo», pro Pal in versione quorum. Insomma la stravagante idea di Elly Schlein, Giuseppe Conte e del duo Bonelli e Fratoianni. In quattro e quattr'otto i segretari del Pd, del M5S, e di Avs si sono costruiti la loro manifestazione (si svolgerà a Roma in Piazza San Giovanni il 7 giugno), «gli altri comunque si accoderanno, la linea è questa». Con la stessa sicumera, hanno impedito di allargare la piattaforma come, ad esempio, chiedeva Sinistra per Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La mossa di Renzi e Calenda per scippare i riformisti a Schlein e il Pd

