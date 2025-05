La montagna degli insoluti | La stiamo riducendo

La montagna degli insoluti a Cesena si sta finalmente riducendo! L'assessore al bilancio, Camillo Acerbi, risponde alle osservazioni di Franco Pedrelli, sottolineando l'importanza di affrontare il tema con precisione. In un contesto economico in evoluzione, la gestione dei crediti non riscossi diventa cruciale per garantire servizi efficienti ai cittadini. È il momento giusto per ripensare le strategie e migliorare la salute finanziaria della nostra comunità !

"L’impianto delle osservazioni di Franco Pedrelli, esperto consulente di Cesena Siamo Noi nelle commissioni consiliari, è sostanzialmente corretto, ma è bene fare qualche precisione per inquadrare meglio la questione degli insoluti non riscossi dal Comune ". Ad affermarlo è l’assessore al bilancio del comune di Cesena Camillo Acerbi. Siamo di fronte a una montagna di insoluti, assessore, un dato che può sconcertare i cittadini che pagano regolarmente. "Premetto che bollette, multe, tasse e canoni non riscossi sono un’emergenza da contrastare perché fanno affluire meno risorse a bilancio e per l’iniquità che si crea tra cittadini e aziende che pagano e quelli che non lo fanno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La montagna degli insoluti: "La stiamo riducendo"

