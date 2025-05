La moglie del benzinaio ucciso | L’Italia era il sogno di Nahid il governo non mi lasci sola

La storia di Rita Rahman Bristy, moglie del benzinaio ucciso, è un dramma che tocca il cuore e riflette una realtà sempre più inquietante nel nostro Paese. Dietro l'atroce omicidio si nasconde la fragilità di famiglie che, come quella di Rita, si trovano a fronteggiare la perdita e l'incertezza. La richiesta di sostegno da parte del governo non è solo un appello personale, ma un grido collettivo per una società più giusta e sicura.

Rita Rahman Bristy ha 32 anni ed è mamma di due bambini, la più piccola ha 10 mesi. "All'assassino vorrei chiedere perché l'ha fatto e non se ne è andato via coi soldi, mio figlio mi chiede ogni giorno quando torna il papà e non so cosa rispondergli".

Benzinaio ucciso a coltellate ad Ardea: è caccia a due rapinatori. La moglie colpita da malore

Un tragico evento ha scosso Ardea, dove un benzinaio di 35 anni è stato ucciso a coltellate durante una rapina in un distributore di carburante.

