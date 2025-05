La modalità Protezione avanzata è in rollout sui Pixel per i beta tester di Android 16

La nuova modalità "Protezione avanzata" di Android 16, ora in rollout per i Pixel, segna un passo importante verso la sicurezza digitale. In un'epoca in cui le minacce informatiche sono in costante aumento, questa funzionalità offre una barriera extra contro gli attacchi. Scopri come questa innovazione si inserisce nel contesto di una crescente attenzione alla privacy e alla sicurezza personale nell'era digitale. Non perdere l'occasione di proteggere i tuoi dati!

Google ha avviato il rollout della modalità "Protezione avanzata" di Android 16 per i Pixel in beta: ecco come si presenta e a cosa serve. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La modalità “Protezione avanzata” è in rollout sui Pixel per i beta tester di Android 16