La missione di Gaia A bordo del Nautilus ambientale | Un laboratorio galleggiante per studiare il mare ferito

Scopri la missione di Gaia a bordo del Nautilus ambientale, un laboratorio galleggiante che studia le ferite del mare. A Pesaro, il capoluogo marchigiano diventa il cuore della ricerca oceanografica, richiamando l'immaginario di Jules Verne.

Capitale per qualche giorno della ricerca nazionale, il capoluogo delle Marche ospita una nave che assomiglia al Nautilus del romanzo di fantascienza di Jules Verne, Ventimila leghe sotto i mari. "Potremmo definirla, in effetti, un Nautilus ambientale", scherza il direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente, Francesco Petracchini. Il DSSTTA riunisce 12 dei quasi cento istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in particolare quelli specializzati nello studio dell’ambiente, che in questi giorni sono stati a convegno alla Mole Vanvitelliana. A poche centinaia di metri, ormeggiata al Molo 13, c’è Gaia, la nave ammiraglia della flotta con cui il CNR studia acqua, aria e terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it