La protesta degli studenti del collettivo Cambiare Rotta all'Università di Bologna segna un momento cruciale per il diritto allo studio, evidenziando le tensioni crescenti tra università e studenti. Con l'occupazione simbolica del Rettorato, i giovani vogliono far sentire la loro voce in un contesto di crescente precarietà educativa. La loro azione ci ricorda quanto sia fondamentale difendere spazi di dialogo e inclusione, per un futuro universitario più giusto e accessibile.

Alcuni studenti universitari del collettivo Cambiare Rotta, la mattina di giovedì 30 maggio, hanno occupato simbolicamente il Rettorato dell’Università di Bologna. La protesta, in cui due membri del collettivo studentesco si sono incatenati all’interno di una delle sale di via Zamboni, nasce per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La ministra Bernini e l’occupazione del Rettorato: “Negato il diritto allo studio”

