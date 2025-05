La mia energia a colori Ghali nella terra del rap Canta a casa Jovanotti

All’anagrafe Ghali Amdouni, ma per tutti solo Ghali. Grazie al suo stile unico, con un mix di rap, pop e influenze arabe, si distingue da sempre per freschezza e autenticità . È lui la star indiscussa che salirà sul palcoscenico del Cortona Comix domani sera, nella stessa città di Jovanotti. Restano disponibili ancora dei biglietti acquistabili a Cortona Sviluppo (via Guelfa 40, Cortona - 0575 630158) fino alle 14 di domani e a seguire direttamente alla biglietteria che sarà allestita all’ingresso dello stadio. L’artista visiterà Cortona Comics domani mattina, alle 11,30 per un momento di condivisione con il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La mia energia a colori". Ghali nella terra del rap. Canta a casa Jovanotti

