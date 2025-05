La McLaren domina le libere del GP Spagna Ferrari totalmente indecifrabile a Barcellona

La McLaren si conferma protagonista assoluta nel GP di Spagna, dominando le libere e lasciando la Ferrari in un limbo di incertezze. Dopo una prima sessione promettente, la Scuderia di Maranello ha deluso nelle successive prove, mostrando una performance sottotono rispetto ai rivali. Questo risultato non fa altro che alimentare le speculazioni su una stagione 2023 segnata dall'imprevedibilità : chi riuscirà a tornare in carreggiata? La risposta è attesa con ansia!

La Ferrari nella prima sessione di libere era stata brillante, ma in quella successiva è stata lontanissima dalle McLaren, ma pure da Verstappen e Russell. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La McLaren domina le libere del GP Spagna, Ferrari totalmente indecifrabile a Barcellona

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara

Nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, la McLaren si impone nelle libere, con Piastri che surclassa Norris.

Cerca Video su questo argomento: Mclaren Domina Libere Gp Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

F1 | Monaco, Libere 3: Leclerc domina, poi Max e le McLaren. Sbatte Hamilton!; F1, Gp Monaco 2025: le prove libere 3 in diretta; Leclerc fa sognare la Ferrari nelle prove libere del GP di Monaco: è lui il più veloce del venerdì; Leclerc domina le libere del GP di Monaco 2025: Ferrari al comando. 🔗Cosa riportano altre fonti

La McLaren domina le libere del GP Spagna, Ferrari totalmente indecifrabile a Barcellona

fanpage.it scrive: La Ferrari nella prima sessione di libere era stata brillante, ma in quella successiva è stata lontanissima dalle McLaren, ma pure da Verstappen e Russell ...

GP Spagna, Lando Norris domina le prime libere

Lo riporta msn.com: Miglior tempo per Lando Norris nella prima sessione di prove libere del Montmelò, dietro di lui nell'ordine Verstappen, Hamilton, Leclerc e Piastri.

McLaren domina le prove libere del GP di Imola: la Ferrari brilla a metà con Leclerc e Hamilton

Secondo fanpage.it: Oscar Piastri e Lando Norris dominano anche la seconda sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna 2025 ...