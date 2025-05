La mattanza delle Preserre prima di Vallelunga le morti di Morfei e Cirillo

La violenza in una piccola comunità delle Preserre calabresi riaccende i riflettori su un fenomeno inquietante: l'escalation di delitti legati alla criminalità organizzata. Con tre omicidi in tre anni, il dolore si intreccia a una realtà sempre più cruda, dove la vita quotidiana viene stravolta dalla paura. La domanda sorge spontanea: che prezzo pagano queste terre per rompere il silenzio? La speranza di un cambiamento è più viva che mai.

Con l'uccisione di Michele Vallelunga sono 3 i delitti consumati nella zona in tre anni. Il 10 settembre 2022 a cadere sotto i colpi di sicari era stato Alessandro Morfei, di 30 anni, ucciso a colpi di lupara mentre lavorava la terra su un trattore nelle campagne di Dinami, comune del Vibonese situato a pochi chilometri da San Pietro di Caridà, mentre il 14 novembre dello scorso anno, a San Pietro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La mattanza delle Preserre, prima di Vallelunga le morti di Morfei e Cirillo

Cerca Video su questo argomento: Mattanza Preserre Prima Vallelunga Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

La mattanza delle Preserre, prima di Vallelunga le morti di Morfei e Cirillo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La mattanza delle Preserre, prima di Vallelunga le morti di Morfei e Cirillo

Secondo msn.com: Con l'uccisione di Michele Vallelunga sono 3 i delitti consumati nella zona in tre anni. Il 10 settembre 2022 a cadere sotto i colpi di sicari era stato ...

Preserre, torna a sparare la lupara: ucciso 27enne, ferito suo cognato

Si legge su reggio.gazzettadelsud.it: La pista di una faida in atto nell’area delle Preserre, zona di confine tra la provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia, prende sempre più corpo. Nella mattinata di ieri, un operaio 27enne, Michel ...