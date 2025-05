La madre di Nadia diserta l’ultima esterna con Gianmarco a Uomini e Donne temeva già scegliesse Cristina

L’assenza della madre di Nadia Di Diodato nell'ultima esterna con Gianmarco Steri è un chiaro segnale: il cuore di molte madri batte per altre scelte. In un’epoca in cui i reality ci insegnano a seguire le emozioni, la paura di vedere una figlia non scelta può far tremare. Che ne sarà dell’amore in TV? Scopriremo quanto contano le affinità familiari nella scelta finale!

Nella puntata serale di Uomini e Donne del 30 maggio con la scelta di Gianmarco Steri, la madre di Nadia Di Diodato ha preferito disertare l’ultima esterna tra la figlia e il tronista. Temeva già che la scelta sarebbe ricaduta su Cristina Ferrara. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La madre di Nadia diserta l’ultima esterna con Gianmarco a Uomini e Donne, temeva già scegliesse Cristina

Nadia Mayer di Casa a prima vista: «Quando sono diventata madre ho rinunciato al lavoro: volevo i miei figli avessero quello che non ho avuto io. Mio padre era un despota, per un po' ho vissuto in collegio»

Nadia Mayer, l'agente immobiliare di "Casa a prima vista", si apre in un racconto intimo e sincero. La sua scelta di mettere da parte il lavoro per dedicarsi ai figli nasce da un desiderio profondo: dare loro un'infanzia serena, lontana dalle esperienze difficili del suo passato.

