Un evento storico attende Riolo Terme: sabato 31 maggio, la "Madonna della Cintola" torna a casa dopo 80 anni! La cerimonia in municipio alle 10 segnerà un momento di profonda connessione con le radici locali. Questo ritorno non è solo un atto simbolico, ma rappresenta un risveglio culturale in un contesto di riscoperta delle tradizioni. Non perdere l’occasione di vivere un pezzo di storia!

La ’Madonna della cintola’ ritorna a Riolo Terme. Sabato 31 maggio, alle 10 in municipio si svolgerà la cerimonia per il rientro nel suo paese, dopo circa 80 anni, di una maiolica faentina istoriata con la raffigurazione di San Tommaso che riceve dalla Madonna la cintura che le cinge la veste, un simbolo associato, secondo la tradizione, all’assunzione della Vergine. L’opera, inserita in una cornice lignea ottocentesca in stile neorinascimentale, risale al 1535 ed è attribuita alla bottega del ceramista faentino Baldassarre Manara, le cui opere, realizzate tra il 1532 e il 1536, sono presenti in molti musei del mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La ’Madonna della cintola’ domani ritorna a Riolo Terme

