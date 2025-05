La lite in strada poi le coltellate | orrore in Italia ucciso a 30 anni sotto gli occhi di tutti

Un tragico epilogo di violenza si è consumato a Catania, dove un giovane di 30 anni è stato ucciso a coltellate sotto gli occhi attoniti di passanti e clienti. Questo episodio drammatico mette in luce una preoccupante escalation di violenza nelle nostre città, un problema che richiede attenzione. In un'epoca in cui la sicurezza dovrebbe essere una priorità, non possiamo restare indifferenti a simili atti che ci colpiscono nel profondo.

Tragedia sul lungomare di Ognina, a Catania, dove un giovane di 30 anni è stato ucciso a coltellate davanti a una nota pasticceria in cui lavorava. L’aggressione, avvenuta nel tardo pomeriggio, ha sconvolto residenti e clienti del locale, trasformando una lite in un omicidio violento. La vittima è stata raggiunta da numerosi fendenti che hanno colpito il tronco, le braccia e l’ addome, provocandogli lesioni gravissime. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ ospedale Cannizzaro, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. L’aggressore è un posteggiatore abusivo di origine straniera, già noto nella zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La lite in strada, poi le coltellate: orrore in Italia, ucciso a 30 anni sotto gli occhi di tutti

