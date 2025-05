La Juve tenta Gasp ma Tudor scala posizioni | c’è solo un altro concorrente in ballo – ESCLUSIVA

La corsa alla panchina della Juventus si infiamma! Gasperini rappresenta un sogno affascinante, mentre Tudor sta scalando le gerarchie con determinazione. In un calcio in continua evoluzione, dove il cambio di guida tecnica può segnare un'intera stagione, la scelta del nuovo allenatore acquista un'importanza cruciale. Torino è in fermento, pronto a scoprire chi guiderà il club verso nuove sfide. Chi sarà il prescelto? La suspense è alle stelle!

Gasperini come sogno, Tudor come certezza che prende forma, e un’ultima carta da giocare. La Juve si muove tra sorprese e strategie per scegliere chi guiderà la squadra. Torino aspetta di conoscere il volto del nuovo corso La Juve tenta Gasp ma Tudor scala posizioni: c’è solo un altro concorrente in ballo (AnsaFoto) – serieanews.com Il dietrofront improvviso di Antonio Conte ha compaginato completamente i piani della Juve, che in questo momento si trova in una bufera sotto tutti i punti di vista. Il primo è quello dirigenziale. La decisione di dare il benservito a Giuntoli è una novità importante, che segna di fatto l’avvio di una rivoluzione pesante all’interno del club. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - La Juve tenta Gasp ma Tudor scala posizioni: c’è solo un altro concorrente in ballo – ESCLUSIVA

Mercato Juve: si tenta il colpo dal Chelsea! «È stato proposto ai bianconeri». Chi può arrivare a Torino dai Blues, c’è il nome

Il mercato della Juventus si anima con un potenziale colpo dal Chelsea. Tra le trattative, spicca il nome di Christopher Nkunku, attaccante francese in uscita dai Blues.

Cerca Video su questo argomento: Juve Tenta Gasp Tudor Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve in Champions ma Tudor e Vlahovic se ne andranno. Ranieri merita 10 in pagella. Kean regala l’Europa ai…; Conte resta al Napoli, la Juve vira su Gasp. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, da Tudor a Gasperini fino al nome a sorpresa

fanpage.it scrive: Il club bianconero, spiazzato dalla decisione di Antonio Conte di restare a Napoli, è dinanzi a un bivio: confermare il tecnico croato oppure prendere ...

Juventus, scontro Elkann-Giuntoli: come si è arrivati all'addio e perché Gasperini ora è in pole per la panchina

Riporta sport.virgilio.it: La Juventus cambia (di nuovo) tutto: perché Elkann ha silurato da Giuntoli e da chi riparte. Saltato Conte, si tenta lo sgambetto alla Roma per Gasperini.

Juventus, panchina bollente: Tudor ora spera, la suggestione Gasperini

Segnala msn.com: La Juventus sta attraversando ore febbrili, sia per la definizione di una nuova struttura societaria (LEGGI QUI), sia per la decisione riguardo al nome dell`allenatore.