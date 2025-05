La Guerra in Ucraina non ha fine e Trump si arrende | Sono molto deluso da Putin Intanto Mosca e Kiev litigano ancora in vista del summit a Istanbul

La guerra in Ucraina continua a segnare il mondo, con tensioni sempre più palpabili tra Mosca e Kiev. La delusione di Trump nei confronti di Putin evidenzia un paradosso: le promesse di pace si scontrano con una realtà sanguinosa. Mentre i leader si preparano per un summit a Istanbul, la speranza di un accordo sembra affievolirsi. Questo conflitto non è solo geopolitica; è il riflesso di una crisi globale che ci coinvolge tutti. Riuscirà il dialogo a

Se qualcuno sperava che Donald Trump potesse mettere in riga Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, convincendoli a porre fine alla guerra in Ucraina, rischia di restare deluso. Di fronte ai continui bombardamenti russi — secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita le parole della portavoce del Dipartimento di Stato americano, Tammy Bruce — il tycoon si sarebbe ormai arreso all’impossibilità di chiudere il conflitto. Anzi, l’inquilino della Casa Bianca sarebbe “estremamente deluso” dalle azioni di Putin, che continua ad attaccare l’Ucraina e a colpire civili, mentre gli Stati Uniti cercano di arrivare a un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Guerra in Ucraina non ha fine e Trump si arrende: “Sono molto deluso da Putin”. Intanto Mosca e Kiev litigano ancora in vista del summit a Istanbul

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul"

La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

