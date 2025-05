La guerra commerciale è pura follia Ecco come ho bloccato Trump sui dazi Parla l’imprenditore del vino che ha sfidato il presidente

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Europa sta creando tensioni inaspettate, ma c'è chi non si arrende. Victor Schwartz, un audace imprenditore del vino di New York, ha sfidato le politiche di Trump e, insieme ad altri, ha ottenuto un clamoroso successo: l'annullamento dei dazi sui vini europei. Un segnale forte che dimostra come la passione e la determinazione possano fronteggiare anche le sfide più ardue. Scopri come!

Victor Schwartz, un piccolo importatore di vini di New York, insieme ad altre quattro aziende, è riuscito a bloccare l'entrata delle tariffe commerciali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “La guerra commerciale è pura follia. Ecco come ho bloccato Trump sui dazi”. Parla l’imprenditore del vino che ha sfidato il presidente

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale”

Stati Uniti e Cina hanno siglato un accordo per ridurre i dazi doganali aggiuntivi per un periodo di 90 giorni.

