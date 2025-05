La Grande Invasione a Chieri reading poetico musicale IODRAMA

Sabato 31 maggio, il Centro Commerciale "Il Gialdo" di Chieri si trasformerà in un palcoscenico per la poesia con "La Grande Invasione". Non perdere l'occasione di assistere al reading poetico musicale di Valerio, un evento che celebra la bellezza della parola e della musica. Un momento unico per scoprire talenti locali e immergersi in un'atmosfera creativa che abbraccia l'arte in tutte le sue forme. La cultura prende vita, non mancare!

Si svolgerà sabato 31 maggio ore 17:00 al Centro Commerciale "Il Gialdo" via Polesine 2 Chieri, in occasione del festival "La Grande Invasione", il reading poetico musicale tratto dalla raccolta "IOdrama" (pubblicata a dicembre 2024 con Ensemble Edizioni) del poeta e perfomer chierese Valerio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - La Grande Invasione a Chieri, reading poetico musicale "IODRAMA"

