La giornata della sclerosi multipla

Oggi, in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, ci soffermiamo su una battaglia silenziosa che coinvolge milioni di persone. Questa malattia, purtroppo ancora poco conosciuta, impatta non solo sulla salute fisica ma anche sull'aspetto sociale e psicologico dei pazienti. Unisciti a noi nel sensibilizzare e informare: ogni voce conta nella lotta contro la sclerosi multipla! Scopri come fare la differenza.

Si celebra oggi la Giornata mondiale della sclerosi multipla, una malattia che colpisce quasi 3 milioni di persone nel mondo e oltre 137mila in Italia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La giornata della sclerosi multipla

Leggi anche Giornata mondiale sclerosi multipla numero 25, l’Italia si tinge di rosso - Dal 26 maggio al 2 giugno, l’Italia celebra la 25ª Giornata mondiale della sclerosi multipla, una settimana dedicata alla sensibilizzazione.

Cosa riportano altre fonti

Giornata mondiale Sclerosi multipla, Montecitorio si illumina di rosso

Secondo msn.com: La Camera dei deputati ha aderito alla Giornata Mondiale della Sclerosi multipla. La facciata di Montecitorio è stata illuminata con il colore rosso con la proiezione della scritta “Giornata Mondiale ...

Avezzano, prima giornata di confronto e supporto per sclerosi multipla, neuromielite ottica e mogad

Segnala gaeta.it: Un evento all’ospedale Santi Filippo e Nicola di Avezzano crea una rete di supporto per pazienti con sclerosi multipla, neuromielite ottica e MOGAD, coinvolgendo AISM, AINMO e caregiver nella Marsica.

Giornata mondiale della Sclerosi multipla: il 78% dei pazienti insoddisfatto delle cure, 14mila sono invisibili

Lo riporta ilsole24ore.com: Il progetto “Hard to Reach” e il Barometro SM sono un richiamo urgente a costruire una rete integrata e umanizzata che oggi, per molti, non esiste ...