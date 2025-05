La gestione delle reti idriche passa in mano ad Hera

Con Hera alla guida della gestione delle reti idriche, si apre una nuova era per il servizio pubblico. Questo cambiamento non è solo un passaggio di consegne, ma un’opportunità per migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle risorse idriche. Gli utenti dovranno ora indirizzare le loro richieste a questa realtà , che si impegna a garantire un servizio sempre più smart e responsabile. Un passo importante verso un futuro più verde!

La gestione delle reti idriche a partire da questo mese passa ad Hera, pertanto le richieste di allaccio delle fogne bianche devono essere presentate a questa società . Sono di competenza di Hera anche gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura nera o mista. Pertanto, per l’ottenimento del nulla osta e del successivo benestare all’allaccio, sia per le acque bianche che per quelle nere, si deve accedere al sito di Hera o sui canali ufficiali del Comune di Cesenatico dove sono presenti tutti i link utili. Resta in capo al Comune di Cesenatico la competenza per le immissioni di acque meteoriche bianche, fuori fognatura (acque superficiali, fossi, fossi tombinati e fuori agglomerato), e per le immissioni di acque reflue domestiche (nere), all’esterno dell’agglomerato, fuori fognatura (acque superficiali, fossi, fossi tombinati). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La gestione delle reti idriche passa in mano ad Hera

