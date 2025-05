La gelateria di Louis Vuitton a Forte dei Marmi e gli altri takeover moda dell’Estate 2025

L'estate 2025 segna una svolta nel mondo del lusso: i brand non si limitano più a vendere moda, ma trasformano l'esperienza estiva in un vero e proprio stiloso takeover. La gelateria di Louis Vuitton a Forte dei Marmi ne è l'emblema: gusti esclusivi, atmosfere ricercate e un'immersione totale nel mondo della Maison. Non è solo gelato, è la nuova frontiera del lifestyle. Vuoi scoprire come il lusso ridefinisce il tuo tempo libero?

L’estate non è più solo tempo di capsule collection in lino e collaborazioni a tema costumi. Per i brand del lusso, è diventata la stagione dei takeover: incursioni creative in spiagge, piscine, resort e persino gelaterie, dove lo spirito della Maison si respira(e si vive) ovunque. Non più (solo) abiti e negozi, ma ombrelloni, cuscini, piscine, cocktail bar, tutto firmato e riconoscibile. È una nuova forma di racconto del brand, immersiva e stagionale, che ogni anno si arricchisce di nuove destinazioni e collaborazioni inedite. E quella del 2025 è solo l’inizio: da Forte dei Marmi a Monte Carlo, passando per Théoule, la moda ha già fatto le valigie per la villeggiatura. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La gelateria di Louis Vuitton a Forte dei Marmi e gli altri takeover moda dell’Estate 2025

