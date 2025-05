La fumettoteca porta in mostra Caterina Sforza alla Festa di inizio estate del Quartiere Ca' Ossi

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ celebra Caterina Sforza, una figura emblematica del Rinascimento, in un evento che si inserisce nel trend crescente di valorizzazione delle donne storiche. La mostra 'Caterina: che forza la Sforza' non è solo un omaggio, ma un invito a riscoprire il potere femminile in un'epoca in cui la storia è spesso raccontata al maschile. Un'occasione imperdibile per esplorare il passato e trovare

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ prosegue il suo percorso di promozione della donna sforzesca di Forlì,con una nuova mostra che mette in primo piano Caterina Sforza, signora di Imola e contessa di Forlì. L'esposizione della mostra 'Caterina: che forza la Sforza', è prevista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La fumettoteca porta in mostra Caterina Sforza alla Festa di inizio estate del Quartiere Ca'Ossi

