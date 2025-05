La Francia vieterà il fumo negli spazi pubblici all’aperto a cui possono accedere anche i bambini

In un passo deciso verso un futuro più sano, la Francia vieta il fumo negli spazi pubblici all'aperto accessibili ai bambini. Con questo provvedimento, che entrerà in vigore il primo luglio, il governo si unisce a una crescente tendenza globale per proteggere le nuove generazioni da abitudini dannose. Un'iniziativa che non solo tutela la salute, ma promuove anche un ambiente pubblico più pulito e responsabile. È ora di riflettere su come possiamo tutti contribuire a un mondo senza fumi!

In Francia sarà vietato fumare negli spazi pubblici all’aperto a cui possono accedere anche i più piccoli. Ad annunciare la nuova stretta è stata, nel corso di un’intervista, Catherine Vautrin, ministro del Lavoro, della Salute, della Solidarietà e della Famiglia. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo primo luglio e sarà esteso a spiagge, parchi, fermate dei mezzi pubblici, oltre che alle aree intorno alle scuole e agli impianti sportivi. I cittadini che ignoreranno il divieto rischieranno multe fino a centotrentacinque euro. Le restrizioni, tuttavia, non riguarderanno le sigarette elettroniche e non si applicheranno ai dehors dei locali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Francia vieterà il fumo negli spazi pubblici all’aperto a cui possono accedere anche i bambini

Cerca Video su questo argomento: Francia Vieterà Fumo Spazi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

La Francia vieterà il fumo all’aperto; La Francia vieta il fumo all'aperto e in spiaggia; Francia, stop al fumo in parchi e spiagge: rivoluzione dal 1° luglio; La Francia vieta il fumo sulle spiagge, nei parchi e vicino alle scuole. 🔗Ne parlano su altre fonti