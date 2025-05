La frana di Blatten e i ghiacciai svizzeri

Il 19 maggio 2025, il pittoresco villaggio di Blatten si trova a un bivio critico: le autorità svizzere ordinano l'evacuazione a causa dell'inarrestabile avanzata del ghiacciaio, che accelera a ritmi allarmanti. La frana, attesa e temuta, arriva il 28 maggio, portando con sé una lezione cruciale sui cambiamenti climatici. Questo evento non è solo una tragedia locale, ma un segnale di allerta per tutte le comunità alpine. Siamo

di Giuliano Velotto Romano Il 19 maggio 2025 il villaggio alpino di Blatten viene interessato da un ordine di evacuazione delle autorità svizzere. Il motivo? I geologi hanno osservato un aumento nella velocità di avanzata del ghiacciaio, fino ad una decina di metri al giorno e quindi credono che una frana sia imminente. Il 28 Maggio arriva la frana e circa 9 milioni di tonnellate di detriti seppelliscono il 90% del villaggio, ormai evacuato da più di una settimana. Il collasso del ghiacciaio è stato uno dei disastri naturali più grossi della storia delle Alpi. Nel cercare una spiegazione per questo fenomeno ovviamente si parla di cambiamento climatico e riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Blatten, nel cuore delle Alpi svizzere, è stato gravemente colpito dalla frana del ghiacciaio Birch, che ha inghiottito gran parte del villaggio.

