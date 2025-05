La forza della qualità Selenella scende in campo

...basso impatto ambientale, la patata rappresenta una risorsa strategica per il futuro. Selenella scende in campo per promuovere la qualità e la sostenibilità di questo alimento fondamentale. In un'epoca in cui la sicurezza alimentare è sempre più cruciale, è tempo di riscoprire il valore della patata, non solo come cibo, ma come alleato per un'agricoltura responsabile e un pianeta più sano. Scopri come un piccolo tubero possa fare la differenza!

Nel mondo circa un miliardo di persone mangia patate e la produzione globale supera i 300 milioni di tonnellate. Ma non è per questo che la Fao ha istituito, il 30 maggio, la Giornata internazionale della Patata. Vuole ricordare che questo tubero contribuisce alla sicurezza alimentare e alla nutrizione e grazie, alla sua ampia coltivazione e al suo consumo, alla realizzazione di obiettivi chiave degli SDG (sviluppo globale sostenibile), come il raggiungimento della fame zero, la promozione dell’agricoltura sostenibile e l’aumento delle opportunità economiche. Si stima che il mercato delle patate nel 2025 valga 119. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La forza della qualità . Selenella scende in campo

Cerca Video su questo argomento: Forza Qualità Selenella Scende Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La forza della qualità . Selenella scende in campo. 🔗Se ne parla anche su altri siti