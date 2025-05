La finale di Sognando Ballando con le Stelle | i ballerini ospiti e le coppie in gara per la vittoria

Venerdì 30 maggio, il palco di "Sognando Ballando con le Stelle" si trasforma in un'arena di talento e passione! Con otto coppie pronte a sfidarsi per un posto nel cast della nuova edizione, l'attesa è palpabile. Gli ospiti illustri, Samanta Togni e Raimondo Todaro, promettono di rendere la serata ancora più emozionante. Chi conquisterà il cuore del pubblico? Non perdere l'occasione di scoprire chi avrà la meglio in questa danza tra sogni

Venerdì 30 maggio andrà in onda la finale di Sognando Ballando con le stelle, che decreterà chi tra i maestri farà parte del cast della nuova edizione. Gli ospiti saranno Samanta Togni e Raimondo Todaro. Otto sono le coppie in gara, tra cui quella composta da Janiya e Filippo, Chiquito e Anastasia Kuzmina e Yuri e Alessandra Tripoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La finale di Sognando Ballando con le Stelle: i ballerini ospiti e le coppie in gara per la vittoria

CANALE 5: UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

Canale 5 si prepara a sorprendere il pubblico venerdì 30 maggio, schierando in prima serata il celebre dating show "Uomini e Donne" condotto da Maria De Filippi.

