La finale di Champions è il capolavoro del Qatar | ha completato il progetto di conquista del calcio Guardian

La finale di Champions League è un trionfo che segna non solo il culmine della stagione calcistica, ma anche l'acme della strategia del Qatar nel mondo dello sport. Mentre i tifosi milanesi e parigini si preparano a vivere un evento memorabile, emerge una domanda: il calcio sta diventando un palcoscenico per le ambizioni geopolitiche? Non perdere l’occasione di scoprire come questo match possa influenzare il futuro del calcio globale!

Che finale meravigliosamente non-inglese, quella di Champions. Barney Ronay sul Guardian se ne compiace. "Ventimila parigini e milanesi tracceranno un percorso di mille miglia ad angolo retto questo fine settimana, a nord dalla Lombardia, a est attraverso l'Alsazia e la Renania, per trascorrere un lungo weekend vagando per le strade di pietra bianca di Monaco, con la sua rassicurante ma terrificante cattedrale gotica, la sua cucina di territorio a base di carne macinata, le sue boutique dell'altstadt che vendono orologi da polso a un prezzo più o meno pari a quello di un braccio umano medio, e infine verso la cupola illuminata dell'Allianz Arena, adagiata nelle verdi frange a nord come una gigantesca ciambella aliena.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

