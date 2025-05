La Fed ribadisce la sua indipendenza in una nota dopo l’incontro con Trump

La Federal Reserve alza la voce e riafferma la sua indipendenza! In un momento di tensione politica, dopo l'incontro con Trump, il governatore Powell ha chiarito che le decisioni sulla politica monetaria non si piegheranno a pressioni esterne. Questo gesto sottolinea una tendenza crescente: la necessità di proteggere l'autonomia economica in un clima politico sempre più polarizzato. Un equilibrio delicato che potrebbe influenzare anche i mercati globali.

Giovedì la Federal Reserve ha diffuso un raro comunicato ufficiale dopo un incontro tra il presidente Donald Trump e il governatore Jerome Powell alla Casa Bianca. Il messaggio, breve ma fermo, ribadisce l’indipendenza dell’istituto nella definizione della politica monetaria, in seguito alle crescenti pressioni di Trump per ottenere un taglio dei tassi d’interesse. Nel comunicato si legge che Powell non ha discusso previsioni sulle mosse future della Fed, ma ha sottolineato che ogni decisione dipenderà esclusivamente dai dati economici e da un’analisi «attenta, oggettiva e non politica». La scelta della Fed di esporsi pubblicamente segnala la crescente tensione con il presidente Trump, che dal canto suo continua a criticare Powell, accusandolo di essere «in ritardo» nel tagliare i tassi e definendolo persino «un idiota» a margine dell’incontro di ieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Fed ribadisce la sua indipendenza in una nota dopo l’incontro con Trump

Cerca Video su questo argomento: Fed Ribadisce Sua Indipendenza Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

La Fed ribadisce la sua indipendenza in una nota dopo l’incontro con Trump; Powell vede Trump e ribadisce: Le decisioni della Fed sono su base apolitica; Powell vede Trump e ribadisce: Le decisioni della Fed sono su base apolitica. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Powell vede Trump e ribadisce: "Le decisioni della Fed sono su base apolitica"

Lo riporta huffingtonpost.it: Il presidente della Federal Reserve ha ribadito la propria indipendenza rispetto alla Casa Bianca, respingendo nuovamente le pressioni del presidente per ...

Jerome powell conferma l’indipendenza della fed e respinge le pressioni di trump sui tassi d’interesse

Da gaeta.it: L’incontro tra Jerome Powell e Donald Trump alla Casa Bianca rilancia il dibattito sull’autonomia della Federal Reserve, che conferma decisioni sui tassi basate esclusivamente su dati economici e non ...

Dalla Fed una lezione di indipendenza

Lo riporta lavoce.info: Powell ribadisce con molta forza che la Fed è indipendente dal potere politico ed è tenuta a rispettare il mandato che le è stato affidato dal Congresso, che è quello di condurre la politica monetaria ...