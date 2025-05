‘La Fagianata’ di Magrini | Del Toro predominante ha il Giro in mano Ci sono rimasto male per Tiberi

Il Giro d'Italia continua a sorprendere, ma non sempre in modo positivo. La recente performance sotto le aspettative ha lasciato molti tifosi delusi, specialmente per il fragile stato di Tiberi. La critica ai "tapponi" è forte: chi ama le emozioni delle salite attende con ansia arrivi mozzafiato. In un contesto di competizione accesa, gli uomini di classifica emergono, ma ci chiediamo: dove sono i veri colpi di scena? Restate sintonizzati!

TAPPONE DELUDENTE. Quando parti così con tante aspettative, poi è facile rimanerci male. Io penso che sarebbe stato più bello avere qualche arrivo in salita in più. Con i tapponi invece è sempre così. Le energie sono quelle che sono, c’è stata una selezione naturale e sono rimasti solo gli uomini di classifica. La vittoria di Prodhomme nasce da una fuga. Dietro hanno fatto un’andatura regolare media, soprattutto quelli della UAE. Hanno provato a fare qualcosa i Red Bull e i Visma, ma niente di eclatante. DEL TORO RESTA SALDAMENTE IN MAGLIA ROSA. Del Toro ha dimostrato di essere il più forte. Ha avuto solo una giornata non all’altezza, quella dopo il riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Del Toro predominante, ha il Giro in mano. Ci sono rimasto male per Tiberi”

