La droga via social | spacciati 10 chili di hashish a settimana I nomi degli arrestati

Un'operazione che svela un lato oscuro del nostro tempo: la droga viaggia veloce sui social. A Macerata, nove giovani sono stati arrestati per aver gestito un traffico di 10 chili di hashish a settimana tramite una chat su Telegram. Questo caso non è solo una vicenda locale, ma parte di un trend inquietante che mostra come la tecnologia stia trasformando il crimine. Chi sono i veri protagonisti di questa storia? Il dibattito è aperto.

Macerata, 30 maggio 2025 – Questa mattina compariranno davanti al gip Daniela Bellesi del tribunale di Macerata nove dei tredici giovani finiti nella rete dei carabinieri nel corso dell’ operazione Los Pollos Marche, dal nome della chat su Telegram usata come collegamento tra Roma e Cingoli per gestire il flusso di sostanze stupefacenti. NELLA FOTO: TEN.COL. MENGASINI, CARABINIERI MACERATA L’altroieri sono finiti in carcere – nel corso dell’operazione che ha visto impegnati i carabinieri del comando provinciale di Macerata in collaborazione con i militari delle compagnie carabinieri della provincia, dei comandi provinciali di Ancona, Ascoli, Fermo e Roma, dai Nuclei Cinofili di Pesaro e Roma Santa Maria di Galeria e dal 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara – Yusif Morsaline, 24 anni, di Jesi, residente a Cingoli; Ibrahim Qochih, marocchino di 26 anni, residente a Cingoli; Abdul Hak Tahiru, ghanese di 26 anni, residente a Filottrano; Arasb Lofti Fard, 20enne di Jesi, residente a Cingoli; Abderrazzaq Ammar, marocchino di 29 anni, residente a Treia; Vasyl Bohdaniuk, ucraino di 25 anni residente a Cingoli; Francesco Gara, 21 anni, di Jesi; Thomas Pioli, 38 anni di Chiaravalle, domiciliato a Cingoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La droga via social: spacciati 10 chili di hashish a settimana. I nomi degli arrestati

Operazione 'Los Pollos', così la droga viaggiava tra Roma e Macerata: il video del blitz, pioggia di arresti

Un'importante operazione antidroga ha portato a 19 arresti tra Roma e Macerata, smantellando due gruppi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti.

