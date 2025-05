La dolce estate di Savignano sul Rubicone il calendario degli eventi in programma

La "Dolce estate" di Savignano sul Rubicone è pronta a far vibrare le notti estive! Con un calendario ricco di eventi musicali e culturali, il Comune valorizza non solo i talenti locali, ma anche la bellezza dei suoi angoli storici. Immagina concerti sotto le stelle, spettacoli dal vivo e incontri che uniscono comunità. Un’occasione imperdibile per riscoprire il nostro patrimonio, mentre il trend del turismo esperienziale continua a crescere!

Il Comune di Savignano sul Rubicone apre le porte a una stagione estiva dedicata alla musica e alla cultura, capace di valorizzare non solo le risorse umane e creative ma anche le piazze, gli scorci e gli spazi più suggestivi della città. I grandi eventi La "Dolce estate" di Savignano sul. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "La dolce estate" di Savignano sul Rubicone, il calendario degli eventi in programma

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione

A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

Cerca Video su questo argomento: Dolce Estate Savignano Rubicone Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

La Dolce Estate di Savignano 2025 - PROGRAMMA; Una ‘Dolce Estate’ ricca di 100 appuntamenti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Una ‘Dolce Estate’ ricca di 100 appuntamenti

Lo riporta msn.com: La proposta a Savignano prevede un evento per ogni serata: "Ogni giorno un’emozione da vivere, tra musica, cultura e incontri" ...

A Savignano andrà in scena la ’Dolce Estate’

Da ilrestodelcarlino.it: A Savignano sul Rubicone sarà un’Estate particolarmente... Dolce quella del 2023, come hanno detto il sindaco Filippo Giovannini e il vicesindaco Nicola Dellapasqua durante la presentazione nel ...

Savignano, ieri Premio Rubicone allo psichiatra Andreoli, ed ora stelle, musica all'alba e corsa - CorriereRomagna

Segnala corriereromagna.it: Serata intensa, ieri sera a Savignano, con la consegna del primo Premio Rubicone allo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli. Già cittadino onorari... CONTATTI E SEDI GERENZA COOKIES POLICY EDICOLA ...