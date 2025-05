La disperazione di Bianca Balti | State fallendo quando c' è più bisogno di voi Non posso curarmi è inaccettabile

Bianca Balti si fa portavoce di una realtà drammatica che colpisce molti: la difficoltà di accesso alle cure essenziali. In un momento in cui la salute dovrebbe essere al centro dell’attenzione, la sua denuncia risuona come un allarme. La bellezza del suo sorriso si scontra con la dura realtà della malattia, facendo riflettere su quanto sia fondamentale garantire a tutti le terapie necessarie. Un richiamo urgente per un sistema sanitario che deve rimanere sempre al fianco dei più vulnerabili.

Negli ultimi tempi, Bianca Balti ha regalato sorrisi e ottimismo dai social per comunicare ai fan la sua ripresa, anche se la lotta al tumore non è finita. Stavolta invece ha poco da sorridere e il suo è il volto della disperazione mentre lancia accuse pesanti: "Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - La disperazione di Bianca Balti: “State fallendo quando c'è più bisogno di voi. Non posso curarmi, è inaccettabile”

Cerca Video su questo argomento: Disperazione Bianca Balti State Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bianca Balti, 'senza le pillole salvavita non lavoro'

Segnala ansa.it: "Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità". (ANSA) ...

Bianca Balti, il tumore e l’accusa alle case farmaceutiche: “Mi state negando le pillole salvavita, non posso vivere senza”

Da msn.com: La supermodella rompe il silenzio sui social e il suo appello scuote l’opinione pubblica: “Sono una paziente oncologica. Ho passato ore al telefono e nessuno si assume la responsabilità” ...

Bianca Balti, contro le aziende farmaceutiche: «I farmaci salvavita che prendo non si trovano, senza non posso lavorare»

Come scrive msn.com: Proprio quando il peggio sembrava essere superato, Bianca Balti si trova ad affrontare nuovi problemi legati alla sua salute. Attraverso i social la modella ha denunciato la mancanza di ...