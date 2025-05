La danza rende omaggio ai grandi di ieri e di oggi

Il Ravenna Festival 2025 si prepara a illuminare l’estate con un tributo straordinario alla danza. Sei appuntamenti imperdibili uniranno i grandi classici ai capolavori contemporanei, creando un ponte tra passato e futuro. In un'epoca in cui l’arte è più che mai essenziale, questa celebrazione promette di emozionare e sorprendere. Non perdere l’occasione di assistere a uno spettacolo che racconta la storia attraverso il movimento: il sipario si alza il 14 giugno!

Le ‘stelle’ della danza occupano, come di consueto, uno spazio d’eccezione nel firmamento del Ravenna Festival 2025. Sei gli appuntamenti in programma fra repertorio classico e moderno, con un occhio di riguardo anche alle novità contemporanee in modo da accontentare tutti gli appassionati. Il sipario si alza del Teatro Alighieri, sabato 14 giugno, con lo spettacolo del Balletto di Roma, ‘La dernière danse?’, dedicato al grande coreografo russo-belga Micha van Hoeche, arrivato in Italia nel 1984 con il suo Ensemble. A quattro anni dalla sua scomparsa, il lavoro torna in scena grazie a Miki Matsuse, compagna d’arte e di vita, nonché ora fedele erede testamentaria delle sue creazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La danza rende omaggio ai grandi di ieri e di oggi

Cerca Video su questo argomento: Danza Rende Omaggio Grandi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

La danza rende omaggio ai grandi di ieri e di oggi; Al via la 40esima edizione di Romaeuropa Festival 2025: il programma; We love disco - Yllana; Dalla Puglia al cuore della grande danza italiana: il sogno di Carlotta Capurso diventa realtà. 🔗Ne parlano su altre fonti

La danza rende omaggio ai grandi di ieri e di oggi

Riporta quotidiano.net: Le ‘stelle’ della danza occupano, come di consueto, uno spazio d’eccezione nel firmamento del Ravenna Festival 2025. Sei gli ...

Gloria Campaner e l’omaggio a Piazzolla

Secondo ilgiorno.it: La Società dei Concerti ospita uno spettacolo di musica e danza presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano stasera alle ore 20:45. "LiberTango", un evento unico che rende omaggio al genio ...

Ferrara rende omaggio a Nando Orfei, un parco intitolato al grande artista circense

Riporta msn.com: FERRARA (ITALPRESS) – Ferrara rende omaggio a Nando Orfei (1934-2014), uno dei più grandi artisti circensi della storia, con l’intitolazione del parco di via Porta Catena, un luogo simbolico ...