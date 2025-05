La crisi libica ha tre facce | politica militare ed economica

La crisi libica è un mosaico intricato di tensioni politiche, conflitti militari ed instabilità economica. Mentre nel sud del paese la popolazione vive in un limbo di speranza e sofferenza, l'avanzata delle forze di Haftar segna un nuovo capitolo di questa storia tragica. In un contesto globale in cui le guerre dimenticate tornano a far parlare di sé, la Libia rappresenta un campanello d’allarme. Riusciranno i leader a trovare una via d’uscita?

Il cessate il fuoco a Tripoli non basta per risolvere la crisi libica

Il cessate il fuoco a Tripoli segna un passo importante, ma non è sufficiente a risolvere la complessa crisi libica.

Perché la crisi in Libia non può essere ignorata. Conversazione con Varvelli

Lo riporta formiche.net: L’uccisione del comandante miliziano al-Kikli segna un’accelerazione nella strategia di Dbeibah per centralizzare il potere a Tripoli ...

Libia, la peggiore crisi dal 2021 e il futuro fragile di Ddeibah

Da repubblica.it: Dopo gli scontri e le tensioni dei giorni scorsi, ieri il premier di Tripoli è intervenuto in tv rivolgendosi ai gruppi armati, tendendo la mano alla brigata ...

Libia, la destabilizzazione a Tripoli rischia di bloccare il petrolio

Come scrive formiche.net: La Libia affronta una nuova fase di instabilità politica e militare, con il rischio concreto di un blocco petrolifero ...