La confessione di Alessio Tucci | Martina mi ha negato un abbraccio quando si è voltata l' ho colpita più volte con un sasso

Un gesto violento che scuote la società e mette in luce un problema dilagante: la violenza di genere. La confessione di Alessio Tucci, che ha ammesso di aver colpito l'ex fidanzata Martina, riporta l'attenzione su un tema cruciale. È fondamentale non solo denunciare, ma anche prevenire. Questi eventi tragici devono spingerci a riflettere su come promuovere relazioni sane e rispettose tra giovani. Non possiamo rimanere in silenzio.

Il 19enne che ha ucciso la ex fidanzata è stato interrogato: «Ho buttato la maglietta bianca che avevo indosso, i jeans sono stati lavati da mia madre: non si è accorta che erano sporchi di sangue».

Martina Carbonaro, chi era la ragazza uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato Alessio Tucci. La confessione: «Voleva lasciarmi»

Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni, è stata tragicamente uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci dopo aver deciso di interrompere la loro relazione.

Tucci ha risposto alle domande della giudice Stefania Amodeo, che si è riservata la decisione, alla presenza del suo avvocato Mario Mangazzo. L'avvocato ha riferito che Tucci avrebbe colpito tre volte

"Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l'ho colpita".

Il 18enne ha risposto alle domande della giudice Amodeo durante l'interrogatorio per la convalida del fermo. "Quando l'ho coperta, non respirava più". Il legale: "Non c'è stato accanimento"