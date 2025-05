La conferma di Conte De Giovanni e Laurito | E’ come aver vinto subito un altro scudetto…

La conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è un colpo da maestro, paragonabile a un nuovo scudetto! Scrittori e attori esultano per il futuro brillante della squadra campione d’Italia. Questo gesto non solo rafforza le ambizioni partenopee, ma segna anche un momento di grande stabilità in un calcio sempre più incerto. Resta da scoprire se il sogno di un altro trionfo sarà realizzabile: la pressione è alta!

Lo scrittore e l'attrice contentissimi del fatto che il tecnico campione d'Italia alla fine ha scelto di restare alla guida della squadra " La conferma che Antonio Conte resta al Napoli è come vincere un altro scudetto dopo quello appena vinto, un'altra gioia immensa, quello che non siamo riusciti a provare con Spalletti anche se resta pure lui nel nostro cuore, ma Conte. ". Una gioia indescrivibile per due super tifosi del Napoli che non riescono quasi a credere di rivedere il tecnico leccese sulla panchina partenopea e il famoso scrittore Maurizio De Giovanni e l'attrice Marisa Laurito esplodono di gioia.

Conte alla Juventus, lo conferma la frase di Oriali («non posso andare dove va lui») – La Verità

Conte alla Juventus è ormai un tema ineludibile, confermato dalle parole di Oriali: «non posso andare dove va lui».

De Giovanni: Conte-Napoli? Sono aumentate le percentuali della permanenza. ADL ha imparato tanto dallo scorso anno; Conte resta al Napoli, arriva l'annuncio ufficiale. Allegri nuovo allenatore del Milan; De Giovanni: Alte le possibilità che Conte resti, è successo qualcosa: Juve ha problemi?; De Giovanni: "Ho visto 4 scudetti del Napoli, questo è il più incredibile".

De Bruyne è vicino: la conferma del ds Manna dopo la cena per Conte

Napoli, Conte resta: la conferma del tecnico dopo il vertice con De Laurentiis

Napoli, 30 Maggio - Dopo settimane di riflessioni e indiscrezioni, è arrivata la conferma tanto attesa: Antonio Conte guiderà ancora il Napoli. La decisione è ...

Napoli, subito De Bruyne, poi David e il sostituto di Kvaratskhelia: le mosse che hanno convinto Conte a restare

Dopo l`annuncio di Aurelio De Laurentiis della conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione, gli ...