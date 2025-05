La ciclovia del Salento ionico conquista il terzo posto all’oscar nazionale del cicloturismo

La ciclovia del Salento ionico si aggiudica il terzo posto agli Oscar nazionali del cicloturismo, un riconoscimento che celebra la crescente attenzione verso forme di turismo sostenibile. Questo percorso, nato meno di un anno fa, non è solo un traguardo per Nardò, ma rappresenta anche una tendenza in forte espansione: il cicloturismo sta conquistando sempre più viaggiatori desiderosi di scoprire le bellezze italiane pedalando. Preparati a vivere un'esperienza unica!

NARDO' - Un percorso cicloturistico da premio oscar della categoria per il progetto della nuova ciclovia del Salento ionico. Un programma che ha compiuto da poco un anno, ma ha già conquistato il pieno apprezzamento degli esperti del settore cicloturismo e della mobilità sostenibile.

