La centrale Giulia Mancini resta alla Savino Del Bene

La Savino Del Bene Volley punta sulla continuità: Giulia Mancini, forte centrale classe 1998, resterà con la squadra per la prossima stagione. Questo rinnovo non è solo una conferma, ma un segnale chiaro di ambizione nel mondo del volley femminile, dove la stabilità del roster è cruciale per affrontare le sfide future. Mancini è pronta a dare il massimo, e noi non possiamo che aspettarci grandi emozioni!

SCANDCCI – La Savino Del Bene Volley conferma Giulia Mancini farà parte del roster della prima squadra anche per la prossima stagione. La centrale classe 1998 proseguirà così il suo percorso con la squadra di Scandicci dopo essere tornata in maglia Savino Del Bene Volley nella stagione appena conclusa. Mancini è entrata a far parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari in corso d’opera, raggiungendo la Savino Del Bene Volley il 17 dicembre 2024. Giulia, che era già giocatrice di proprietà del club scandiccese, ha disputato la prima parte della stagione 2024-2025 con Il Bisonte Firenze, prima di fare ritorno alla Savino Del Bene Volley, dove ha preso il posto di Indy Baijens, trasferitasi proprio a Il Bisonte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La centrale Giulia Mancini resta alla Savino Del Bene

