La Cantina di Alfredo alla Scrofa un viaggio nella storia di Roma

Scopri il fascino delle Cantine di Alfredo alla Scrofa, dove la storia di Roma si intreccia con un'esperienza culinaria senza pari. Dopo anni di ristrutturazione, questo spazio sottostante il ristorante non è solo un viaggio nel passato, ma rappresenta anche un trend crescente: la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la gastronomia. Un'occasione imperdibile per assaporare piatti locali in un contesto che racconta secoli di storie!

Dopo quattro anni di ristrutturazioni, nel cuore pulsante della Capitale, tra le mura che hanno attraversato secoli di storia, Alfredo alla Scrofa ridona nuova luce a un luogo straordinario: le cantine di epoca romana. Uno spazio innovativo, sottostante il ristorante, atto a valorizzare la memoria di questo ambiente unico. Le Cantine di Alfredo alla Scrofa furono già utilizzate in antichità dal ristorante, custodendo nei suoi ambienti l'essenza dell'enogastronomia romana. Oggi, dopo anni di attento lavoro, questo luogo torna a splendere con una nuova destinazione: vivere un'esperienza sensoriale dedicata al vino, con una selezione di oltre 500 etichette e uno spazio dedicato ai produttori e alle loro aziende, dove raccontare il vino, la sua storia e la sua anima. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Cantina di Alfredo alla Scrofa, un viaggio nella storia di Roma

