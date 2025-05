La Camera approva il dl Sicurezza E ora tocca alle altre riforme

Il via libera della Camera al dl Sicurezza segna una tappa cruciale nel panorama politico italiano, alimentando il dibattito su diritti e libertà. Mentre l'opposizione si fa sentire, la maggioranza accelera verso riforme che promettono cambiamenti significativi. Un punto interessante? La crescente polarizzazione nella società, dove sicurezza e libertà si fronteggiano in un confronto acceso. Un tema che coinvolge tutti noi: fino a dove siamo disposti a spingerci per la sicurezza?

Avanti tutta a rotta di collo e, forse, non solo per modo di dire. Ieri la Camera ha approvato, tra le proteste, il dl Sicurezza con 163 sì. Ha voglia l’opposizione di urlare ’vergogna’, di mostrare cartelli con su scritto "decreto paura", "la democrazia non si piega": il copione è messo nero su bianco. Ci sarà un passaggio più veloce della luce al Senato: il 3 giugno mattina sarà in commissione, il pomeriggio in Aula. Come successo a Montecitorio, il provvedimento verrà blindato con la fiducia. Perché tanta fretta? In parte anche per rabbonire la Lega inviperita per i tempi lunghissimi dell’Autonomia differenziata: il disegno di legge delega sui Lep, varato dal Consiglio dei ministri il 19 maggio, ancora non è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Camera approva il dl Sicurezza. E ora tocca alle altre riforme

