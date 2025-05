la bufera spese pazze maggio condanna light per l ex sovrintendente

La condanna "light" di Alexander Pereira, ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, riaccende il dibattito sulle spese pubbliche nel settore culturale. Mentre la cultura dovrebbe essere un faro di trasparenza, casi come questo pongono interrogativi sulla gestione e sull'etica. Con l'arte che cerca di riprendersi dalla pandemia, è fondamentale riflettere su come garantire un futuro limpido per le istituzioni culturali. La vera sfida? Rigenerare fiducia tra pubblico e cultura.

di Stefano Brogioni FIRENZE Condannato, sì. Ma rispetto alle accuse che gli venivano mosse, agli anni di pena richiesti, e all'entità del risarcimento per danno d'immagine preteso dal Ministero, l'epilogo del processo, in abbreviato, per l'ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira, per lui è quasi una vittoria. Un anno e dieci mesi (pena sospesa), interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e dal trattare con la pubblica amministrazione (perché il ruolo da lui ricoperto è stato equiparato a quello di un incaricato di pubblico servizio), ma anche dieci assoluzioni su dodici ("perché il fatto non sussiste") per le "spese pazze" effettuate con i soldi del Maggio e per l'utilizzo dei fondi straordinari per fronteggiare i costi correnti d'esercizio.