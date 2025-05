La battaglia sui dazi Trump attacca la sentenza | politica e orribile |La Casa Bianca | Cercano di fermarci

La recente sentenza della Corte federale del commercio degli Stati Uniti segna un punto di svolta nella battaglia commerciale tra USA e Cina. Mentre la Casa Bianca critica la decisione, Piazza Affari festeggia, riflettendo un’ottica europea più ottimista. Questo episodio sottolinea come il commercio globale stia cambiando, influenzando non solo i mercati, ma anche le politiche interne. È un momento cruciale: cosa ci riserverà il futuro?

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Dazi USA: la Corte di Appello li lascia in vigore. Trump: "Puro odio per me"

Segnala msn.com: I dazi di Donald Trump sono "illegali" e vanno bloccati. La decisione della Us Court of International Trade resta valida per poche ore, fino a quando la corte di appello decide di accogliere il ricors ...

Trump attacca la sentenza sui dazi, 'politica e orribile'

Secondo msn.com: Donald Trump è tornato ad attaccare in u post su Truth la sentenza della corte commerciale sui dazi bollandola come "politica" e "orribile". (ANSA) ...

La battaglia legale sui dazi, ira di Trump contro i tribunali: “Ricorso alla Corte Suprema”

Scrive repubblica.it: Due giudici considerano illegittimi i provvedimenti sulle tariffe reciproche. L’appello per il momento congela le sentenze, mercati disorientati ...