La barese Laura Ruggiero nominata cavaliere del lavoro | Orgogliosa di questa onorificenza

Laura Ruggiero, orgoglio barese e nuovo Cavaliere del Lavoro, rappresenta un faro per l'imprenditoria femminile in Italia. Con il suo ruolo alla Faver spa e la leadership in Banca d'Italia, dimostra che le donne possono raggiungere vertici insospettati, contribuendo attivamente al rilancio economico del nostro Paese. La sua storia è un'inspirazione: chi dice che la forza del cambiamento non possa venire da una sola persona?

Laura Ruggiero, presidente della Faver spa, presidente del Consiglio di Reggenza della Banca d'Italia sede di Bari e vicepresidente Ance Bari-Bat, che in carriera ha ricoperto anche varie cariche in seno a Confindustria Bari e Bat, è tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati dal presidente.

