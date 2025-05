La Asl Fg porta la salute tra i lavoratori | screening oncologici gratuiti dove e quando in Capitanata

La salute non va in ferie! La ASL di Foggia lancia un'iniziativa innovativa, portando screening oncologici gratuiti direttamente nei luoghi di lavoro. Con la Mammomobile e Papmobile, i lavoratori della Capitanata potranno aderire a controlli fondamentali senza interrompere la loro routine. Un passo importante verso una cultura della prevenzione, che si inserisce in un trend nazionale sempre più focalizzato sul benessere professionale. Non perdere l'occasione di prenderti cura di te!

Mammomobile e Papmobile di nuovo in marcia per gli screening oncologici gratuiti, eseguiti direttamente nei luoghi di lavoro. Asl Foggia ha definito il calendario per il mese di giugno 2025, organizzando undici tappe dedicate alla prevenzione di prossimità, con adesione volontaria.

Prevenzione, Asl di Avellino e Amos di Ariano organizzano una giornata di visite e screening oncologici

L’ASL di Avellino, sotto la direzione di Mario Nicola Vittorio Ferrante, e l’Amos di Ariano Irpino uniscono le forze per una giornata dedicata alla prevenzione oncologica.

