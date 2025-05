L' 8 giugno torna Spazzapnea - Operazione Fondali Puliti | ad Ancona il grande evento nazionale per il mare

L'8 giugno 2025, "Spazzapnea – Operazione Fondali Puliti" torna ad Ancona per la settima edizione, un evento che unisce passione per il mare e responsabilità ambientale. In contemporanea in tutta Italia, migliaia di subacquei e volontari daranno vita a un'importante azione collettiva per ripulire i fondali marini. Un gesto simbolico che risuona con l'urgente bisogno di proteggere i nostri oceani: partecipa anche tu e fai sentire

Domenica 8 giugno 2025, in contemporanea su tutto il territorio italiano, si svolgerà la settima edizione di “Spazzapnea – Operazione Fondali Puliti”, la grande manifestazione nazionale di raccolta dei rifiuti sommersi e costieri promossa da Apnea Academy con il patrocinio del WWF SUB. Dopo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - L'8 giugno torna "Spazzapnea - Operazione Fondali Puliti": ad Ancona il grande evento nazionale per il mare

Lo riporta liguriasport.com: Appuntamento imperdibile per la pulizia dei fondali d’Italia, l’8 giugno si svolgerà la settima edizione di Spazzapnea. La manifestazione, una vera e propria giornata di festa, ancora una volta permet ...