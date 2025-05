Kvaratskhelia elogiato da Rmc Sport | ha contribuito all’ascesa del Psg ora sa giocare su entrambe le fasce

Khvicha Kvaratskhelia, elogiato da RMC Sport, si prepara a brillare nella sua prima finale di Champions League con il PSG contro l'Inter. Dotato di un talento che ha fatto la differenza nella seconda parte della stagione, Kvaratskhelia dimostra di saper giocare su entrambe le fasce, rendendolo un jolly insostituibile. In un calcio sempre più globale, il giovane georgiano è la prova che i nuovi talenti possono cambiare le sorti delle grandi squadre. Non perderti questa

Khvicha Kvaratskhelia è stato un asso della manica in più per il Psg nella seconda parte di stagione, soprattutto in Champions League. E domani affronterà la sua prima finale di Champions, contro l’Inter. Kvaratskhelia ha contribuito all’ascesa del Psg. Rmc Sport elogia l’ala georgiana ex Napoli: Il Psg potrà contare sul talento di Khvicha Kvaratskhelia. Quattro mesi e mezzo dopo il suo arrivo, l’ala georgiana è diventata un elemento indispensabile nella squadra di Luis Enrique. Soprattutto in campo europeo. Ha vinto tre titoli in poche settimane: la Ligue 1 con il Psg, lo scudetto col Napoli, con il quale ha giocato nella prima parte di stagione, e la Coppa di Francia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia elogiato da Rmc Sport: “ha contribuito all’ascesa del Psg, ora sa giocare su entrambe le fasce”

Cerca Video su questo argomento: Kvaratskhelia Elogiato Rmc Sport Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Kvaratskhelia elogiato da Rmc Sport: “ha contribuito all’ascesa del Psg, ora sa giocare su entrambe le fasce”

Come scrive ilnapolista.it: Khvicha Kvaratskhelia è stato un asso della manica in più per il Psg nella seconda parte di stagione, soprattutto in Champions League.

RMC Sport - Accordo totale PSG-Napoli, Kvaratskhelia attende il via libera per volare a Parigi per firmare! Le cifre dell'affare

Si legge su msn.com: Calciomercato SSC Napoli - RMC Sport annuncia: accordo totale tra il Paris Saint-Germain ed il Napoli per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia, giocatore atteso a Parigi. Calciomercato ...

Napoli, Kvaratskhelia priorità del Psg per sostituire Mbappé

Da sportmediaset.mediaset.it: già noto l'interesse per Victor Osimhen (che piace pure al Chelsea), ora tenta l'affondo pure per Kvicha Kvaratskhelia. Secondo RMC Sport nelle scorse settimane ci sarebbe già stato un ...