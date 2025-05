Kosovo | l’impegno di Giovanni Firera Un ponte tra i Balcani e il Piemonte

Giovanni Firera, Presidente UNSIC Piemonte, si erge a ponte tra i Balcani e il Piemonte, promuovendo relazioni che superano le divisioni storiche. In un contesto in cui i Balcani cercano di rafforzare la propria identità europea, il suo impegno rappresenta un passo fondamentale verso il dialogo e la cooperazione. Un dato interessante? L'incontro con l'ambasciatore del Kosovo per la Santa Sede, Vehbi Miftari, segna un nuovo capitolo di collaborazione transnazionale.

Foto: da sin. Giovanni Firera, Presidente UNSIC Piemonte e l’ambasciatore del Kosovo per la Santa Sede Vehbi Miftari Il 17 febbraio 2008 ha segnato una data fondamentale per la storia dell’Europa sud-orientale: la proclamazione dell’indipendenza del Kosovo. Un evento che non solo ha ridefinito gli equilibri nei Balcani, ma ha trovato un’eco significativa anche in Piemonte, grazie all’impegno diretto di Giovanni Firera, oggi Presidente UNSIC Piemonte e all’epoca Console Onorario dell’Albania in Italia e riconosciuto esperto di politica internazionale dell’area balcanica. Proprio in quella giornata simbolica, si tenne un incontro presso la Sala Viglione del Consiglio Regionale del Piemonte, promosso dallo stesso Firera per sensibilizzare l’opinione pubblica locale sull’importanza storica e politica dell’indipendenza kosovara. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it