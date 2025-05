Koopmeiners si allena anche durante la settimana di pausa | il centrocampista è già al lavoro in vista del Mondiale per Club – FOTO

Teun Koopmeiners non si ferma nemmeno durante la pausa! Il centrocampista della Juventus è in Spagna, pronto per il Mondiale per Club, dimostrando che la determinazione è fondamentale nel calcio moderno. Questo impegno individuale si inserisce nel trend crescente di atleti che si dedicano al lavoro extra, diventando veri e propri modelli di dedizione. Gli appassionati di sport sapranno apprezzare questo spirito di sacrificio!

Koopmeiners si allena anche durante la pausa: già in campo verso la ripresa per il Mondiale per Club. Teun Koopmeiners è già al lavoro. Il centrocampista olandese, rientrato fra i convocati per Venezia- Juve, si allena in Spagna in vista della ripresa degli allenamenti alla Continassa. Dalla giornata di lunedì, infatti, la squadra di Tudor tornerà in campo per preparare il Mondiale per Club. koopmeiners L’ex Atalanta manca da più di un mese e lavora per ritrovare la condizione verso la nuova competizione FIFA. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners si allena anche durante la settimana di pausa: il centrocampista è già al lavoro in vista del Mondiale per Club – FOTO

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Allena Durante Settimana Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

LIVE TJ - Allenamento terminato. McKennie, Koopmeiners e Gatti a parte; Juventus, 3 giocatori a parte: le sensazioni verso il Venezia; Juventus, allenamento alla Continassa: out Koopmeiners, Gatti e McKennie; Un titolare a rischio per Tudor: stop in allenamento, Venezia-Juve e rischio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Koopmeiners a Weah, cosa fanno i giocatori Juve prima del Mondiale er Club

Si legge su msn.com: Terminato il campionato e in attesa dell'importante impegno internazionale, i bianconeri si godono un po' di relax ...

Koopmeiners, che schiaffo a Motta! “Quante cose positive questa settimana”

Secondo msn.com: "Tante le cose positive da prendere di questa settimana". È il messaggio pubblicato da Teun Koopmeiners sui propri profili social, con cui il centrocampista della Juventus ha accompagnato l ...

Atalanta, Koopmeiners non gioca e non si allena più. Gasperini: «Ha deciso di andare alla Juve»

Riporta bergamo.corriere.it: È quindi due giorni che Koopmeiners non si allena più con la squadra. La Juve avrebbe già pronta un’offerta per l’Atalanta da 50 milioni di euro, più qualche bonus, che comunque non ...