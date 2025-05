Konstantin Pavlov il viscerale rigetto del regime Traduzione di Alessandra Bertuccelli

La vita e l’opera di Konstantin Pavlov (1933-2008), poeta, drammaturgo e sceneggiatore bulgaro, furono segnate dallo scontro tra la sua libertà e gli ingranaggi dello stato totalitario: la Repubblica Popolare di Bulgaria. La pubblicazione del suo secondo libro ( Versi, 1965) scatenò uno scandalo tale da provocare la sua esclusione dal mondo letterario (e dalla società) per circa un ventennio. La riabilitazione ufficiale avvenne solo dopo il 1989 e fu seguita dalla pubblicazione di diverse opere inedite e antologie. C’è però da dire che i suoi scritti non avevano mai smesso di circolare, indipendentemente dal pericolo che ciò comportava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Konstantin Pavlov, il viscerale rigetto del regime (Traduzione di Alessandra Bertuccelli)